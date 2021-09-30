Говорит Украина: Мама видео снимает – самца в Интернете ищет? (эфир от 30.09.2021)

30 сентября 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Мама видео снимает – самца в Интернете ищет? (эфир от 30.09.2021)
Говорит Украина: Мама видео снимает – самца в Интернете ищет? (эфир от 30.09.2021)
пресс-служба

30 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мама видео снимает – самца в Интернете ищет?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: 37-летняя Антонина развлекает своих подписчиков в ТикТоки необычными видео. Но ее сына они смущают. Парень уверен - найти себе достойного мужа таким образом мама не сможет. Марк стремится отыскать матери пару, чтобы она из-за своих видео не осталась одна. Почему Антонина выбрала такой путь для знакомства? При чем здесь женские курсы и кофе? И удастся ли сыну устроить личную жизнь мамы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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