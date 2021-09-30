Говорит Украина: Мама видео снимает – самца в Интернете ищет? (эфир от 30.09.2021)

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: 37-летняя Антонина развлекает своих подписчиков в ТикТоки необычными видео. Но ее сына они смущают. Парень уверен - найти себе достойного мужа таким образом мама не сможет. Марк стремится отыскать матери пару, чтобы она из-за своих видео не осталась одна. Почему Антонина выбрала такой путь для знакомства? При чем здесь женские курсы и кофе? И удастся ли сыну устроить личную жизнь мамы?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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