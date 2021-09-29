Стосується кожного: Отпечатки преступления (эфир от 29.09.2021)
29 сентября 2021 01:00
Стосується кожного: Отпечатки преступления (эфир от 29.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 29 сентября. Тема – Отпечатки преступления.
Стосується кожного: 53-летняя Надежда Романюк из Житомирщины нашла мертвым 21-летнего сына Романа на собственном дворе. Трагедия произошла в начале мая. Надежды не было дома только два часа. Ушла, когда сын еще спал в кровати, а вернулась - он уже в петле. В версию самоубийства не верит и сестра погибшего парня, 27-летняя Елена Майорка. Вместе с мамой они снова и снова обсуждают детали, которые указывают именно на убийство Романа. И даже называют тех, кого подозревают в преступлении. Зато родственники ребят, на которых упали страшные подозрения, возмущены такими слухами. И утверждают, что все обвинения беспочвенны. Нежелание матери принять отчаянный поступок сына или спланированное убийство, которое пытаются замаскировать под самоубийство?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.