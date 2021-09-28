Стосується кожного: Преследование любимой (эфир от 28.09.2021)

28 сентября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Преследование любимой (эфир от 28.09.2021)
Стосується кожного: Преследование любимой (эфир от 28.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 28 сентября. Тема – Преследование любимой.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 33-летняя Альбина Линник из Запорожья в последнее время получает sms с угрозами от бывшего парня. Девушка рассказывает, что терпела издевательства, пока не решилась уйти от него. Альбина познакомилась с Артемом пять лет назад. Уже через две недели после первой встречи они решили жить вместе. После очередной ссоры на шестом месяце беременности Альбина потеряла их общего ребенка. И это стало последней каплей в отношениях. Болезненная любовь или зависимость от ревности. В студии «Касается каждого» история перевоплощения любящего мужа в домашнего тирана.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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