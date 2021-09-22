Стосується кожного: Поединок любовниц (эфир от 24.09.2021)

22 сентября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Поединок любовниц (эфир от 24.09.2021)
Стосується кожного: Поединок любовниц (эфир от 24.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 24 сентября. Тема – Поединок любовниц.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 36-летняя Елена Тимченко из Запорожья просит справедливого наказания для тех, из-за кого она оказалась в инвалидной коляске. Елена познакомилась с 33-летним Александром Хулгой пять лет назад. Он пригласил ее с маленьким сыном жить вместе. И в течение трех лет молодая мама была убеждена, что имеет прочную семью. Но однажды Александр привел другую женщину, которую представил своей новой сожительницей, а бывшей с ребенком предложил временно пожить в другой комнате. Попытка выяснить, что происходит, закончилась для Елены реанимацией и инвалидностью. Однако 32-летняя Марина Кучеренко, отрицает свою причастность к избиению Елены. Месть любовницы или жестокая попытка избавиться от бывшей сожительницы? Помогут ли результаты тестирования на детекторе лжи выяснить, кто на самом деле едва не убил Лену на глазах у ее ребенка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 24 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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