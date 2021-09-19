Стосується кожного: Танцы с кулаками (эфир от 21.09.2021)
19 сентября 2021 16:30
Юлия Туренко
Стосується кожного: Танцы с кулаками (эфир от 21.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 21 сентября. Тема – Танцы с кулаками.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Сломанная челюсть и сотрясение мозга – так закончилась сельская дискотека для 17-летнего студента Дмитрия Колесниченко. В клуб Дмитрий пошел со своими 4-мя друзьями. Там между ребятами и еще одной компанией подростков разгорелся конфликт, который вылился в массовую и безжалостную драку. Больше всего досталось именно Дмитрию. Сейчас Дмитрий не может даже нормально есть и говорить. Константин, друг Дмитрия, который также пострадал во время драки, рассказывает, как другая компания несколько раз умышленно провоцировала конфликт. Теперь родители Дмитрия и Кости боятся, что виновным в этой истории удастся избежать наказания, ведь в толпе всегда трудно найти крайнего. Как место для развлечения сельской молодежи превратилось в кровавое месиво и почему никто не смог остановить волну безумной агрессии на дискотеке.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 21 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.