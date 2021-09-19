Стосується кожного: Непроверенная любовь (эфир от 20.09.2021)
19 сентября 2021 05:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Непроверенная любовь (эфир от 20.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 20 сентября. Тема – Непроверенная любовь.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 18-летняя Илона Тетера из Киевской области не может забыть, как ее наказывали в детстве, потому что мама никогда не считала родной. Когда Илоне был год, их с сестрой изъяли у мамы и отправили в интернат. Через два года мама вернула на девочек материнские права, впрочем материнскую любовь Илона так и не почувствовала. 38-летняя мать Илоны, Леся Шевченко, действительно сомневается в том, что забрала из интерната собственную дочь. Долгое время Леся не говорила Илоне о своих сомнениях. Впрочем, тяжелый характер и частые скандалы с дочерью-подростком заставили ее однажды высказать дочери в глаза свои самые страшные догадки. Жестокая ошибка прошлого или нежелание брать на себя материнскую ответственность за поступки дочери?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 20 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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