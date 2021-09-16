Стосується кожного: Причины тайного развода (эфир от 16.09.2021)

16 сентября 2021 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Причины тайного развода (эфир от 16.09.2021)
Стосується кожного: Причины тайного развода (эфир от 16.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 сентября. Тема – Причины тайного развода.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Громким скандалом заканчивается каждая встреча многодетного отца Петра Птицы с детьми. Петр и Ольга прожили в браке 18 лет. За это время у них родилось четверо детей. Однако осенью прошлого года жена втайне от мужа подала заявление на развод. В ноябре прошлого года Петр вернулся жить к матери, потому что жена выгнала его из дома. Мать Петра утверждает, что невестка посещала гадалок и доверяла всему сказанному, а в итоге обобрала мужа до нитки и выставила за дверь. Вмешательство гадалок, жадность невестки... или все же есть другие причины, которые разрушили многодетную семью?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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