Стосується кожного: Причины тайного развода (эфир от 16.09.2021)
16 сентября 2021 18:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Причины тайного развода (эфир от 16.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 сентября. Тема – Причины тайного развода.
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: Громким скандалом заканчивается каждая встреча многодетного отца Петра Птицы с детьми. Петр и Ольга прожили в браке 18 лет. За это время у них родилось четверо детей. Однако осенью прошлого года жена втайне от мужа подала заявление на развод. В ноябре прошлого года Петр вернулся жить к матери, потому что жена выгнала его из дома. Мать Петра утверждает, что невестка посещала гадалок и доверяла всему сказанному, а в итоге обобрала мужа до нитки и выставила за дверь. Вмешательство гадалок, жадность невестки... или все же есть другие причины, которые разрушили многодетную семью?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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