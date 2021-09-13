Стосується кожного: Лицо абьюзера (эфир от 14.09.2021)

13 сентября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Лицо абьюзера (эфир от 14.09.2021)
Стосується кожного: Лицо абьюзера (эфир от 14.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 14 сентября. Тема – Лицо абьюзера.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Камеры видеонаблюдения зафиксировали жестокое избиение 29-летней Марины Кушнир из Запорожья прямо на ее рабочем месте. В магазин, где работала женщина, ворвался ее бывший сожитель и совершил настоящую бойню. Агрессивного мужа удалось успокоить только, когда прибыла полиция. Оказалось, что Марина не впервые страдает от своего избранника. Но только после избиения с тяжкими последствиями, человек оказался в следственном изоляторе. Сейчас Артему грозит не менее 5 лет за решеткой. Впрочем, его родственники убеждены, что Марина спровоцировала мужа на избиение! Как домашнее насилие выходит за пределы семьи и почему, чтобы доказать садизм и отправить тирана в тюрьму, нужно сначала выжить?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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