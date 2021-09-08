Стосується кожного: Преследование школьницы (эфир от 08.09.2021)
8 сентября 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Преследование школьницы (эфир от 08.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 8 сентября. Тема – Преследование школьницы.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 16-летняя Валерия Садыкина из Запорожской области уже на протяжении почти двух лет ежедневно получает телефонные угрозы. Своего преследователя школьница хорошо знает, ведь это ее 38-летний односельчанин Виктор, который живет в 300 метрах от ее дома. Мать девочки, рассказывает, что дочь далеко не первая жертва преследований навязчивого соседа, и даже называет мужчину «маньяком». Ничего криминального в поведении Виктора не видят его родственники. Более того, мать 38-летнего мужчины считает своего сына пострадавшим от безосновательных обвинений, поскольку теперь он вынужден скрываться. Жертва клеветы или опасный преступник? Как защититься от преследования, и какое может быть наказание за посягательство на личную жизнь другого человека?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.