Стосується кожного: Преследование школьницы (эфир от 08.09.2021)

8 сентября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Преследование школьницы (эфир от 08.09.2021)
Стосується кожного: Преследование школьницы (эфир от 08.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 8 сентября. Тема – Преследование школьницы.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 16-летняя Валерия Садыкина из Запорожской области уже на протяжении почти двух лет ежедневно получает телефонные угрозы. Своего преследователя школьница хорошо знает, ведь это ее 38-летний односельчанин Виктор, который живет в 300 метрах от ее дома. Мать девочки, рассказывает, что дочь далеко не первая жертва преследований навязчивого соседа, и даже называет мужчину «маньяком». Ничего криминального в поведении Виктора не видят его родственники. Более того, мать 38-летнего мужчины считает своего сына пострадавшим от безосновательных обвинений, поскольку теперь он вынужден скрываться. Жертва клеветы или опасный преступник? Как защититься от преследования, и какое может быть наказание за посягательство на личную жизнь другого человека?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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