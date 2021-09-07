Стосується кожного: Выявление рабства (эфир от 07.09.2021)

7 сентября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Выявление рабства (эфир от 07.09.2021)
Стосується кожного: Выявление рабства (эфир от 07.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 7 сентября. Тема – Выявление рабства.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: На Волыни 60-летняя владелица фермерского хозяйства удерживала в многолетнем рабстве нескольких мужчин. Предпринимательница Нина Заболоцких искала себе наемных работников по уходу за крупным рогатым скотом. Обещала хорошую зарплату и условия труда, а по факту отнимала у мужчин документы, селила в хлев и заставляла работать даром. Василий Ярмолюк попал на работу на эту ферму еще юным 19-летним парнем. В течение 7 лет он тяжело работал без выходных просто ради куска хлеба и нескольких часов сна. Мужчина утверждает, что среди жертв предпринимательницы были и те, кто не выдерживал тяжелых условий труда и издевательств. Однако гибель людей тщательно скрывалась.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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