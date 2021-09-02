Стосується кожного: Дочка по документам (эфир от 02.09.2021)

2 сентября 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Дочка по документам (эфир от 02.09.2021)
Стосується кожного: Дочка по документам (эфир от 02.09.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 2 сентября. Тема – Дочка по документам.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Документ о долге почти в 62 000 гривен недавно получил 38-летний Александр Батыр из Черкасской области. Выяснилось, что суд обязал его платить алименты дочери, которую он никогда не воспитывал и даже не рожал. Мама девочки и Александр были определенное время просто коллегами. Женщина приехала из Азербайджана, забеременела, но отец ребенка не признал дочь. Поэтому Алсуда и попросила Александра оформить ребенка на себя, чтобы ее не депортировали из Украины. Через десять лет Алсуды не стало, а опеку над девочкой оформила ее крестная мама, Марина Бурлакина. Родственники Александра возмущены тем, что опекунша, несмотря на его диагноз, так поиздевалась над добротой Александра и подозревают, что Марина положила глаз еще и на его квартиру. Законная ответственность мужа или хитрый способ нажиться на доверчивости человека с инвалидностью?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 2 сентября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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