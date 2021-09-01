Стосується кожного: Расписка о соглашении (эфир от 01.09.2021)
1 сентября 2021 01:00
Стосується кожного: Расписка о соглашении (эфир от 01.09.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 1 сентября. Тема – Расписка о соглашении.
Читайте такжеГоворит Украина: Фиалковые дети образцовой семьи: неожиданное продолжение (эфир от 30.08.2021)Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Многодетные супруги Назарь из Одесской области воспитывают четверых детей. Год назад большая семья переехала в село Топалы и приобрела там дом у пожилой женщины. Через несколько месяцев после сделки бывшая хозяйка дома внезапно умерла, а документы на новых хозяев сделать не успела. Единственным доказательством покупки дома осталась расписка. Почти сразу после смерти бывшей хозяйки дома свои права на сельскую недвижимость заявила ее дочь Наталья. И она убеждена, что никакой сделки купли-продажи не было, а расписка поддельная. Законная собственность или имущественная афера?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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