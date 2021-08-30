Стосується кожного: Надежда на материнство (эфир от 30.08.2021)
30 августа 2021 15:20
Стосується кожного: Надежда на материнство (эфир от 30.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 30 августа. Тема – Надежда на материнство.
Стосується кожного: Увидеть свою двухмесячную дочь 23-летняя Надежда Рыбачок из Ровенской области может только через окно. Младенца изъяли у молодой мамы сразу после рождения в роддоме. Семейная жизнь Надежды началась два года назад, когда она встретила 23-летнего Александра Мыслинчука. Но эти отношения сразу не восприняли в семье девушки. А к известию о ее беременности вообще отнеслись враждебно. Из-за постоянных споров с родственниками, муж Надежды ушел от нее. А после изъятия дочери, она фактически осталась сиротой - без семьи, без мужа, без надежды на материнство. Неспособность молодых супругов к самостоятельной семейной жизни или предвзятое отношение родственников, которое разрушает будущее новорожденного ребенка?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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