Стосується кожного: Надежда на материнство (эфир от 30.08.2021)

30 августа 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Надежда на материнство (эфир от 30.08.2021)
Стосується кожного: Надежда на материнство (эфир от 30.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 30 августа. Тема – Надежда на материнство.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Увидеть свою двухмесячную дочь 23-летняя Надежда Рыбачок из Ровенской области может только через окно. Младенца изъяли у молодой мамы сразу после рождения в роддоме. Семейная жизнь Надежды началась два года назад, когда она встретила 23-летнего Александра Мыслинчука. Но эти отношения сразу не восприняли в семье девушки. А к известию о ее беременности вообще отнеслись враждебно. Из-за постоянных споров с родственниками, муж Надежды ушел от нее. А после изъятия дочери, она фактически осталась сиротой - без семьи, без мужа, без надежды на материнство. Неспособность молодых супругов к самостоятельной семейной жизни или предвзятое отношение родственников, которое разрушает будущее новорожденного ребенка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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