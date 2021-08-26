Стосується кожного: Услышать сердцем (эфир от 26.08.2021)

26 августа 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Услышать сердцем (эфир от 26.08.2021)
Стосується кожного: Услышать сердцем (эфир от 26.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 26 августа. Тема – Услышать сердцем.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Двухлетняя Полина Спивак из Кривого Рога родилась с пороком. Ее ушки затянуты кожей и деформированы. Из-за этого ребенок не слышит мир вокруг. Полностью восстановить слух ребенку можно, однако для этого нужна дорогостоящая операция. Родители уверены: в Украине таких не делают, поэтому нашли американскую клинику, в которой согласились прооперировать Полину. Зарубежная операция стоит 240 000 долларов. Таких средств у молодой семьи нет. Супруги уже давно в долгах, ведь мама девочки 36-летняя Надежда Спивак и сама все время ходит по больницам. У нее проблемы со здоровьем, пересаженная почка не хочет работать. Сможет ли маленькая Полина когда-нибудь услышать пение и мамину колыбельную? В студии «Касается каждого» встречи, которые способны изменить жизнь ребенка и вернуть в ее семью звуки счастья и любви.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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