Стосується кожного: Эпатажная пенсионерка (эфир от 25.08.2021)

25 августа 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Эпатажная пенсионерка (эфир от 25.08.2021)
Стосується кожного: Эпатажная пенсионерка (эфир от 25.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 25 августа. Тема – Эпатажная пенсионерка.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Киевлянка Елена Волк – звезда социальных сетей. Ей 73, однако, Елена – желанная гостья на всех модных тусовках и всегда в центре внимания. Днем на пляже, ночью – на дискотеке. Известность пришла к Елене лишь несколько лет назад, когда она снялась совсем без одежды. Обнаженная фотосессия пенсионерки вызвала настоящий фурор. В последнее время Елену замечают в компании молодого человека – Богдана Беспалова. Она называет его любовником, а он ее женой. Они не скрывают откровенных объятий и разницу в 45 лет. В чем популярность столичной тусовщицы? Как Елену воспринимают другие пенсионеры, и что она думает о своих сверстниках?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 25 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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