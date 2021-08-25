Стосується кожного: Эпатажная пенсионерка (эфир от 25.08.2021)
25 августа 2021 05:00
Стосується кожного: Эпатажная пенсионерка (эфир от 25.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 25 августа. Тема – Эпатажная пенсионерка.
Стосується кожного: Киевлянка Елена Волк – звезда социальных сетей. Ей 73, однако, Елена – желанная гостья на всех модных тусовках и всегда в центре внимания. Днем на пляже, ночью – на дискотеке. Известность пришла к Елене лишь несколько лет назад, когда она снялась совсем без одежды. Обнаженная фотосессия пенсионерки вызвала настоящий фурор. В последнее время Елену замечают в компании молодого человека – Богдана Беспалова. Она называет его любовником, а он ее женой. Они не скрывают откровенных объятий и разницу в 45 лет. В чем популярность столичной тусовщицы? Как Елену воспринимают другие пенсионеры, и что она думает о своих сверстниках?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 25 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.