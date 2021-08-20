Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)

21 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света-5. 1 выпуск 5 сезона проекта Орел и Решка. Чудеса света 2021 – смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5: В новый сезон Орел и Решка. Чудеса света 2021 ведущий Антон Зайцев ворвался с новой соведущей - актрисой Анфисой Черных. В 1 выпуске от 21.08.2021 ведущие отправятся к опасному вулкану Везувий – тому самому, который стал причиной последнего дня Помпеи. Также ведущий посетит один из самых пафосных и популярных ресторанов города Неаполь. Какие сюрпризы приготовил им город - смотрите в 1 выпуске 5 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021.

1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5 смотрите 21 августа в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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