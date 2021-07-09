Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу нашел диснеевский замок Золушки в Португалии
Настоящий замок Золушки находится в Диснейленде во Флориде, а вот его копию можно увидеть и в Европе – в португальском городке Синтра.
В 90-х годах некий португальский миллионер построил особняк для себя и своей семьи. А буквально в трех шагах от дома стоит точная копия диснеевского замка Золушки! Миллионер подарил этот замок своей дочери. Видимо, кукольный домик для Барби у нее уже был, – смеется Антон. – Вы представляете, у девочки в распоряжении был целый замок, где она могла играть в Золушку – шить платья сестрам, перебирать крупу, снимать TikTok’и…
Место красивое, история – печальная. Когда миллионер разорился, дом отобрали из-за долгов. Сейчас правительство Португалии продает его за полтора миллиона евро. Как же грустно, что такая красивая мечта разбилась о реалии жизни. Скорее всего, когда эту территорию продадут, замок снесут, – отметил ведущий тревел-шоу. – Обидно и за особняк: представляю, как там было красиво! Всюду мрамор, колонны, статуи, португальские павлины… А сейчас этот дом – пиршество вандализма.
Если хотите посмотреть на остатки былой роскоши и копию замка Золушки, сдаем адрес: улица Руа де Кашкайш (из центра Синтры лучше всего доехать на такси, оно обойдется в 10 евро).
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.
Напомним,