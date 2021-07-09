Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу нашел диснеевский замок Золушки в Португалии

Настоящий замок Золушки находится в Диснейленде во Флориде, а вот его копию можно увидеть и в Европе – в португальском городке Синтра.

В Синтре – городе, который находится недалеко от столицы Португалии Лиссабона – достаточно много заброшенных особняков миллионеров. Самое популярное инстаграмное место – Дворец счастья. Об этой усадьбе знают лишь местные – они ходят туда пофоткаться и устроить романтические свидания. Но теперь это место известно и туристам – его открыл зрителям ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» , которое по субботам показывает Новый канал, Антон Зайцев.

В 90-х годах некий португальский миллионер построил особняк для себя и своей семьи. А буквально в трех шагах от дома стоит точная копия диснеевского замка Золушки! Миллионер подарил этот замок своей дочери. Видимо, кукольный домик для Барби у нее уже был, – смеется Антон. – Вы представляете, у девочки в распоряжении был целый замок, где она могла играть в Золушку – шить платья сестрам, перебирать крупу, снимать TikTok’и…

Особняк миллионера / пресс-служба

К сожалению, сохранить роскошный дом в первозданном виде не удалось. На стене висит табличка: «Пожалуйста, без вандализма». Но это звучит, как злая шутка – все стены разрисованы надписями и граффити, а мебель разбита и сброшена на кучу.

Внутри особняка миллионера / пресс-служба

Место красивое, история – печальная. Когда миллионер разорился, дом отобрали из-за долгов. Сейчас правительство Португалии продает его за полтора миллиона евро. Как же грустно, что такая красивая мечта разбилась о реалии жизни. Скорее всего, когда эту территорию продадут, замок снесут, – отметил ведущий тревел-шоу. – Обидно и за особняк: представляю, как там было красиво! Всюду мрамор, колонны, статуи, португальские павлины… А сейчас этот дом – пиршество вандализма.

Замок Золушки / пресс-служба

Если хотите посмотреть на остатки былой роскоши и копию замка Золушки, сдаем адрес: улица Руа де Кашкайш (из центра Синтры лучше всего доехать на такси, оно обойдется в 10 евро).

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.

Замок Золушки / пресс-служба

Напомним,