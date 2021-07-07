Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу прогулялась по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире

7 июля 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу прогулялась по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире
Василиса Хвостова из шоу «Орел&Решка. Чудеса света»
пресс-служба Нового канала

Василиса Хвостова из шоу «Орел&Решка. Чудеса света» прошла над 176-метровой пропастью в Португалии.

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Весной 2021 года в Португалии появилось собственное чудо света - инженерное. Там открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире - мост Арока. Его длина составляет 516 метров, расположен он над пропастью на высоте 176 метров. 

Недавно по мосту прогулялась Василиса Хвостова - ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал.

Это здоровенная конструкция с миллионами тросов, будто ее создал металлический паук, и я попала в его паутину, - поделилась впечатлениями ведущая. - Когда идешь по мосту, ощущаешь, как он слегка покачивается, а под тобой - настоящая пропасть. Мурашки по коже… Вдруг сорвешься вниз? С одной стороны, очень страшно от того, что ты находишься на такой высоте, но с другой стороны, понимаешь, что не можешь вывалиться - тебя защищает конструкция.

Подвесной мост в Португалии / пресс-служба Нового канала
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Находится мост в 345 километрах от Синтры - курортного города, который расположен  неподалеку от Лиссабона. Дорога к поселку Арока, где и находится чудо света, займет около четырех часов на машине. Чтобы прогуляться по мосту, нужно заплатить 12 евро (около 390 грн) за вход.

Строительство моста Арока завершилось еще в 2020 году, однако открытие пришлось перенести из-за карантина. На создание рекордного сооружения потратили 2,3 миллиона евро! Ранее самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире считался мост Чарльза Куонена в Швейцарии, его длина - 494 метра.

Подвесной мост в Португалии / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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