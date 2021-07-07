Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу прогулялась по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире
Василиса Хвостова из шоу «Орел&Решка. Чудеса света» прошла над 176-метровой пропастью в Португалии.
Недавно по мосту прогулялась Василиса Хвостова - ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал.
Это здоровенная конструкция с миллионами тросов, будто ее создал металлический паук, и я попала в его паутину, - поделилась впечатлениями ведущая. - Когда идешь по мосту, ощущаешь, как он слегка покачивается, а под тобой - настоящая пропасть. Мурашки по коже… Вдруг сорвешься вниз? С одной стороны, очень страшно от того, что ты находишься на такой высоте, но с другой стороны, понимаешь, что не можешь вывалиться - тебя защищает конструкция.
Строительство моста Арока завершилось еще в 2020 году, однако открытие пришлось перенести из-за карантина. На создание рекордного сооружения потратили 2,3 миллиона евро! Ранее самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире считался мост Чарльза Куонена в Швейцарии, его длина - 494 метра.