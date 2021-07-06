Алексей Суханов умилил публику своим детским фото Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущий Алексей Суханов пресс-служба канала Украина

Ведущий Алексей Суханов не часто балует подписчиков собственными детскими фото. Но недавно решил показать, каким был в юные годы.