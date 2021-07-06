Алексей Суханов умилил публику своим детским фото

6 июля 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алексей Суханов умилил публику своим детским фото
Ведущий Алексей Суханов
пресс-служба канала Украина

Ведущий Алексей Суханов не часто балует подписчиков собственными детскими фото. Но недавно решил показать, каким был в юные годы.

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Ведущий социального ток-шоу «Говорить Україна», которое выходит по будням на канале «Украина», Алексей Суханов поделился в социальной сети фото, на котором позирует на игрушечной лошадке в детстве.

Наверное, это единственный случай в детстве, когда меня уговорили усесться на этого деревянного коня, чтобы сделать фотографию. Все время до 8-го класса это была ребенок, которого не было слышно, потому что он всегда выбирала тихий уголок, где никто не мог его затянуть в какой-то мере с праздничным исполнением стихотворений и песен, период так называемого творчества начался гораздо позже, - подписал фото Алексей Суханов.

Ведущий Алексей Суханов в детстве / пресс-служба канала Украина
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«Маленькое чудо», «Солнышко маленькое, но печальное», -прокомментировали фолловеры снимок ведущего канала «Украина».

Напомним, 

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