Ведущий Говорит Украина Алексей Суханов отмечает сегодня День рождения

Ведущему социального ток-шоу страны «Говорит Украина» (по будням на канале "Украина") Алексею Суханову сегодня исполняется 47 лет.

По этому поводу коллеги Алексея Суханова, ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина», устроили настоящий праздник в прямом эфире, который запомнится телезвезде на всю жизнь.

Утро Алексея Суханова сегодня началось с поздравления коллег. В студии программы «Ранок з Україною» ведущего ток-шоу «Говорить Україна» встретила известная четверка Мария Мельник, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и Григорий Герман, которые подготовили коллеге невероятный праздник с подарками, сладостями и зажигательными танцами.

«Мы хотим, чтобы ты наслаждался, кайфовал и максимально много отдыхал! Поэтому дарим тебе сертификат на день в SPA, откуда ждем фоточки, чтобы мы так сидели утром на работе и завидовали тебе», - поздравила ведущая «Ранку з Україною» Мария Мельник своего звездного коллегу.

Такое пожелание совпало с желаниями Алексея, который позже признался, что в Новом году хочет от жизни одного: «Пусть мой сорок седьмой будет ничуть не хуже своих предшественников. А лучшим подарком для меня станет открытие мира для новых положительных эмоций».

В конце программы телеведущие разрезали известный каждому с детства - вафельный торт, который Григорий Герман и Алексей Суханов приготовили сами. А танцовщик Евгений Кот, который тоже посетил студию «Ранку з Україною», отправил именинника в танцевальный драйв под хиты всех времен и народов, что окончательно настроило Алексея на празднование.

«Родные мои, я искренне благодарю вас, потому что это лучший день рождения, и я очень рад встречать свои 47 вместе с вами, с моей любимой страной, с нашими зрителями! Спасибо и пусть всем везет!» - прокомментировал Алексей Суханов.

Напомним,