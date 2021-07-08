Леди Гага взбудоражила сеть видео, на котором она позирует топлес и без макияжа

8 июля 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леди Гага взбудоражила сеть видео, на котором она позирует топлес и без макияжа
Певица Леди Гага
instagram.com/ladygaga

Певица Леди Гага в очередной раз продемонстрировала свою эпатажность.

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Свои неординарные поступки, образы и высказывания Леди Гага привыкла демонстрировать не только во время интервью или на красных дорожках. Привлечь внимание публики к своей персоне 35-летняя артистка любит и с помощью публикаций на своей странице в Инстаграм.

Вот и сегодня, в жаркий летний день, звезда взбудоражила своих фоллоферов очень откровенным видео, где показала, как загорала на территории своего дома в Малибу.

А загорала Леди Гага полностью раздетой и без макияжа. В кадре певица сексуально позировала, прикрывая пышную обнаженную грудь рукой.

Пусть твое сердце сияет как солнце, – подписала короткое видео звезда.

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Фанаты певицы отреагировали массой комплиментов: «Боже, ты такая красивая!», «Прекрасная королева», «Предупреждай, прежде чем публиковать такое. У меня чуть не случился сердечный приступ», «Люблю тебя так сильно».

Напомним, 

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