Леди Гага взбудоражила сеть видео, на котором она позирует топлес и без макияжа
Певица Леди Гага в очередной раз продемонстрировала свою эпатажность.
Вот и сегодня, в жаркий летний день, звезда взбудоражила своих фоллоферов очень откровенным видео, где показала, как загорала на территории своего дома в Малибу.
А загорала Леди Гага полностью раздетой и без макияжа. В кадре певица сексуально позировала, прикрывая пышную обнаженную грудь рукой.
Пусть твое сердце сияет как солнце, – подписала короткое видео звезда.
Напомним,