Леди Гага взбудоражила сеть видео, на котором она позирует топлес и без макияжа

Певица Леди Гага в очередной раз продемонстрировала свою эпатажность.

Свои неординарные поступки, образы и высказывания Леди Гага привыкла демонстрировать не только во время интервью или на красных дорожках. Привлечь внимание публики к своей персоне 35-летняя артистка любит и с помощью публикаций на своей странице в Инстаграм.

Вот и сегодня, в жаркий летний день, звезда взбудоражила своих фоллоферов очень откровенным видео, где показала, как загорала на территории своего дома в Малибу.

А загорала Леди Гага полностью раздетой и без макияжа. В кадре певица сексуально позировала, прикрывая пышную обнаженную грудь рукой.

Пусть твое сердце сияет как солнце, – подписала короткое видео звезда.

Фанаты певицы отреагировали массой комплиментов: «Боже, ты такая красивая!», «Прекрасная королева», «Предупреждай, прежде чем публиковать такое. У меня чуть не случился сердечный приступ», «Люблю тебя так сильно».

Напомним,