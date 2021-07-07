Оля Цибульская рассказала, как ей удалось похудеть на 15 килограмм

7 июля 2021 12:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Цибульская рассказала, как ей удалось похудеть на 15 килограмм
Певица Оля Цибульская
пресс-служба Нового канала

Похудевшая на 15 кг певица Оля Цибульская поделилась секретами красоты в жару.

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Пока на карантине одни звезды разъедались, Оля Цибульская, наоборот, взялась за себя. После многочисленных локдаунов она ошеломила внешним видом. За год ей удалось сбросить 15 кг. Теперь она не стесняется своей фигуры, но если вдруг летом наберет несколько лишних кило, знает, как быстро прийти в форму к отпуску. 

Своим секретом похудения звезда поделилась с Новым каналом на съемках «Хто зверху?».

Хороший стимул – это купить купальник, в который ты немножко не влезаешь. И дать себе неделю, чтобы активизироваться в похудении, – улыбается певица. – Можно устроить разгрузочные дни на монопродуктах. Мои любимые – бананы и кефир. В день съедаешь три банана и выпиваешь литр кефира. В промежутках пьешь воду. А после 19:00 ничего не ешь и не пьешь. Только учтите, это питание не на неделю, а на день или два. С помощью разгрузочных дней можно за неделю похудеть на два кило.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
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Есть у звезды и лайфхаки, как в летнюю жару поддерживать кожу здоровой. 

Летом за ней очень сложно ухаживать, – признается Оля. – Например, я провела семь часов в мейкапе под софитами на съемках «Хто зверху?» После такой нагрузки для лица не крашусь до следующей съемки. Даю коже отдохнуть. Обязательно хожу раз в неделю на массаж лица и максимально использую кремы с SPF-защитой. Когда тебе 20 лет, ты думаешь, как бы классно загореть. Когда тебе 35, ты думаешь, как бы спрятаться от солнца, чтобы молодость длилась дольше.

Напомним, 

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