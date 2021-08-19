Стосується кожного: Доля заботы (эфир от 19.08.2021)

19 августа 2021 01:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Доля заботы (эфир от 19.08.2021)
Стосується кожного: Доля заботы (эфир от 19.08.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 19 августа. Тема – Доля заботы.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 14-летняя Мария и ее мама в любой момент могут оказаться на улице. 42-летняя киевлянка Наталья Тамбовцева уже четвертый год пытается защитить наследство своей дочери, ведь девочке принадлежит доля в однокомнатной квартире, которую она получила после смерти отца. Остальные принадлежали бабушке. Неожиданно выяснилось, что в бабушкиной доле – новые владельцы. Наталья обвиняет в афере 48-летнего Кахабера Таварткиладзе. В последние годы он арендовал другую квартиру ее покойной свекрови, и вдруг, стал владельцем всей недвижимости. Сам Кахабер утверждает, что бабушка продала ему свою долю, ведь он несколько лет подряд добросовестно заботился о ней. Наследство за настоящую заботу или квартирная афера, которая может лишить ребенка с инвалидностью единственного жилья?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 19 августа в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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