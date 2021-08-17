Стосується кожного: Кто кому тиран (эфир от 17.08.2021)
17 августа 2021 00:50
Стосується кожного: Кто кому тиран (эфир от 17.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 17 августа. Тема – Кто кому тиран.
Стосується кожного: 44-летняя Елена Семеряга с Днепропетровщины вынуждена терпеть ежедневные побои и угрозы от своего бывшего мужа. Елена и Валерий стали жить вместе еще в 2004 году, через 2 года официально оформили отношения. В браке у них родилось шестеро детей. Однако семейное счастье длилось недолго. В 2017 году, после очередного жестокого избиения женщина все-таки решилась подать на развод. Но Валерий до сих пор живет с ней и детьми под одной крышей. Валерий себя тираном не считает и обвиняет Елену в умышленном подстрекательстве из-за дома. Так кто же на самом деле агрессор, а кто жертва в многодетной семье? Кого из родителей поддерживают их дети?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 17 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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