Стосується кожного: Кто кому тиран (эфир от 17.08.2021)

17 августа 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Кто кому тиран (эфир от 17.08.2021)
Стосується кожного: Кто кому тиран (эфир от 17.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 17 августа. Тема – Кто кому тиран.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 44-летняя Елена Семеряга с Днепропетровщины вынуждена терпеть ежедневные побои и угрозы от своего бывшего мужа. Елена и Валерий стали жить вместе еще в 2004 году, через 2 года официально оформили отношения. В браке у них родилось шестеро детей. Однако семейное счастье длилось недолго. В 2017 году, после очередного жестокого избиения женщина все-таки решилась подать на развод. Но Валерий до сих пор живет с ней и детьми под одной крышей. Валерий себя тираном не считает и обвиняет Елену в умышленном подстрекательстве из-за дома. Так кто же на самом деле агрессор, а кто жертва в многодетной семье? Кого из родителей поддерживают их дети?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 17 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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