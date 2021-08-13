Стосується кожного: Детство под небом (эфир от 13.08.2021)
13 августа 2021 00:40
Стосується кожного: Детство под небом (эфир от 13.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 13 августа. Тема – Детство под небом.
Читайте такжеГоворит Украина: Я сиротой стал, потому что отец роковую женщину полюбил? (эфир от 12.08.2021)Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 14-летний Илья Бондаренко из Киевской области вместе с мамой и братьями в любой момент может оказаться на улице. О 38-летней Алине Евтушенко и трех ее сыновьях служба по делам детей узнала три года назад, когда у беременной женщины начались схватки под открытым небом - в парке, рядом с арендованной квартирой, из которой ее выгнали владельцы за неуплату и дебоширство отца младших детей Алины. Сегодня женщина снова в отчаянии, ведь ее с детьми снова выгоняют на улицу. Мама Алины живет в Киеве, у женщины однокомнатная квартира. Родной отец Ильи даже не догадывается, что его сын может оказаться на улице без крыши над головой. В студии «Касается каждого» попробуем собрать вместе большую семью и выяснить, почему за ошибки взрослых должны расплачиваться дети своим детством?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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