Стосується кожного: Родная кровь (эфир от 11.08.2021)

10 августа 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Родная кровь (эфир от 11.08.2021)
Стосується кожного: Родная кровь (эфир от 11.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 11 августа. Тема – Родная кровь.

Читайте такжеГоворит Украина: Трубку взяла – теперь нужен тест ДНК? (эфир от 10.08.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 32-летнюю жительницу Винницкой области Наталью Таращук соседи нашли 29 июня, женщина была без сознания и синяя от побоев. Наталья помнит, как кричала от боли, как звала ночью на помощь. Однако люди боялись выйти на улицу, чтобы остановить избиение. Уже в течение месяца Наталья вынуждена скитаться, ведь боится возвращаться домой, потому что ее брат, которого она обвиняет в нечеловеческом насилии, живет по соседству. Наталья уверена: брат с женой решили от нее избавиться, чтобы отобрать долю родительской квартиры. В студии «Касается каждого» впервые после зверского избиения Наталья встретится с братом. Сможет ли он объяснить обвинения в свой адрес?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 11 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Маскарад 2 сезон: героями нового сезона шоу стали таинственный Арлекин и Попугай из Рио
Новости

Маскарад 2 сезон: героями нового сезона шоу стали таинственный Арлекин и Попугай из Рио
Папик: смотреть 3 серию онлайн
Сериалы

Папик: смотреть 3 серию онлайн
Где и когда смотреть звездопад Персеиды-2021
Наука и техника

Где и когда смотреть звездопад Персеиды-2021
Магнитные бури 11 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 11 августа 2021 в Украине

Популярное на сайте

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Папик: смотреть 3 серию онлайн

Папик: смотреть 3 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK