Стосується кожного: Родная кровь (эфир от 11.08.2021)
10 августа 2021 23:00
Стосується кожного: Родная кровь (эфир от 11.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 11 августа. Тема – Родная кровь.
Стосується кожного: 32-летнюю жительницу Винницкой области Наталью Таращук соседи нашли 29 июня, женщина была без сознания и синяя от побоев. Наталья помнит, как кричала от боли, как звала ночью на помощь. Однако люди боялись выйти на улицу, чтобы остановить избиение. Уже в течение месяца Наталья вынуждена скитаться, ведь боится возвращаться домой, потому что ее брат, которого она обвиняет в нечеловеческом насилии, живет по соседству. Наталья уверена: брат с женой решили от нее избавиться, чтобы отобрать долю родительской квартиры. В студии «Касается каждого» впервые после зверского избиения Наталья встретится с братом. Сможет ли он объяснить обвинения в свой адрес?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 11 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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