Стосується кожного: Многодетная беглянка (эфир от 10.08.2021)
9 августа 2021 23:10
Юлия Туренко
Стосується кожного: Многодетная беглянка (эфир от 10.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 10 августа. Тема – Многодетная беглянка.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Светлана Лисачова и Александр Малюк из Киевской области вместе почти 2 года. Однако даже общий ребенок не стала поводом для официального оформления отношений. Несмотря на то, что 37-летняя Светлана воспитывает аж пятерых детей, в ЗАГСе она была только один раз, 20 лет назад. В начале июня Светлана покинула Александра и уже успела найти новую любовь - Дмитрия. Женщина утверждает, что именно с ним она видит свое будущее. Почему многодетная мать никак не может определиться с личной жизнью? Какой пример она подает своим дочерям?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18.00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.