Стосується кожного: Многодетная беглянка (эфир от 10.08.2021)

9 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Многодетная беглянка (эфир от 10.08.2021)
Стосується кожного: Многодетная беглянка (эфир от 10.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 10 августа. Тема – Многодетная беглянка.

Читайте такжеГоворит Украина: Дом с проклятием: кто убивает нашу семью? (эфир от 09.08.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Светлана Лисачова и Александр Малюк из Киевской области вместе почти 2 года. Однако даже общий ребенок не стала поводом для официального оформления отношений. Несмотря на то, что 37-летняя Светлана воспитывает аж пятерых детей, в ЗАГСе она была только один раз, 20 лет назад. В начале июня Светлана покинула Александра и уже успела найти новую любовь - Дмитрия. Женщина утверждает, что именно с ним она видит свое будущее. Почему многодетная мать никак не может определиться с личной жизнью? Какой пример она подает своим дочерям?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18.00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

МастерШеф. CELEBRITY: в дуэли сразились звездные пары украинского шоу-бизнеса
Новости

МастерШеф. CELEBRITY: в дуэли сразились звездные пары украинского шоу-бизнеса
Говорит Украина: Дом с проклятием: кто убивает нашу семью? (эфир от 09.08.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Дом с проклятием: кто убивает нашу семью? (эфир от 09.08.2021)
Названы знаки Зодиака, которым везет в азартных играх
Гороскопы

Названы знаки Зодиака, которым везет в азартных играх
Лунный гороскоп на 10 августа 2021 года для знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 10 августа 2021 года для знаков Зодиака

Популярное на сайте

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога

Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога
Почему женщине трудно достичь оргазма

Почему женщине трудно достичь оргазма

Популярное видео

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK