Говорит Украина: Дом с проклятием: кто убивает нашу семью? (эфир от 09.08.2021)
9 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Дом с проклятием: кто убивает нашу семью?
Мария большую часть времени проводит у сестры Наталии. Она чувствует себя там в безопасности - ест, делает уроки, а вечером идет к родителям. Наталия живет отдельно и обеспокоена событиями, которые происходят в доме ее родителей. Она рассказала, что, когда ее семья была в городе, они жили хорошо, им хватало денег на все необходимое. Отец хорошо зарабатывал, мать нигде не работала, уделяла все время воспитанию детей. Но многодетная семья столкнулись с проблемой жилья. Им не хватало места. Поэтому 14 лет назад родители Наталии решили купить дом в селе на вырученные деньги от продажи квартиры. Сначала все было хорошо, но потом все пошло наперекосяк. Родители ссорились, их сын Эдуард попал за решетку за разбой, а когда вышел через 3,5 года, то сел младший брат Николай за кражи. Наталия не может иметь детей, и думает, что это также следствие проживания в «проклятом доме».
В студию придет отец Марии, где расскажет свою версию событий и кого подозревает в семейных неприятностях. Чья могила прямо на огороде дома Марии? Есть ли на самом деле проклятие, и вернется ли школьница жить в дом?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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