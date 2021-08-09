Говорит Украина: Дом с проклятием: кто убивает нашу семью? (эфир от 09.08.2021)

9 августа 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина: Дом с проклятием: кто убивает нашу семью? (эфир от 09.08.2021)
Говорит Украина: Дом с проклятием: кто убивает нашу семью? (эфир от 09.08.2021)
пресс-служба канала Украина

9 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Дом с проклятием: кто убивает нашу семью?

Читайте такжеМастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Учительница познакомилась с Марией 2 года назад, когда она пришла в первый класс. Незадолго до начала учебного года директор школы зашел в местный магазин, где продавщица попросила обратить внимание на девочку 8 лет, которая бегает по улице, но не ходит в школу. Директор сразу отправился по адресу девочки и, зайдя в ее дом, он ужаснулся. Отец уже чуть не висел в петле, а мать сидела, истекая кровью, которая лилась из уха, а между ними бегала 8-летняя девочка. Директор школы провел с родителями воспитательную работу и заставил отдать девочку на обучение.

Мария большую часть времени проводит у сестры Наталии. Она чувствует себя там в безопасности - ест, делает уроки, а вечером идет к родителям. Наталия живет отдельно и обеспокоена событиями, которые происходят в доме ее родителей. Она рассказала, что, когда ее семья была в городе, они жили хорошо, им хватало денег на все необходимое. Отец хорошо зарабатывал, мать нигде не работала, уделяла все время воспитанию детей. Но многодетная семья столкнулись с проблемой жилья. Им не хватало места. Поэтому 14 лет назад родители Наталии решили купить дом в селе на вырученные деньги от продажи квартиры. Сначала все было хорошо, но потом все пошло наперекосяк. Родители ссорились, их сын Эдуард попал за решетку за разбой, а когда вышел через 3,5 года, то сел младший брат Николай за кражи. Наталия не может иметь детей, и думает, что это также следствие проживания в «проклятом доме».

В студию придет отец Марии, где расскажет свою версию событий и кого подозревает в семейных неприятностях. Чья могила прямо на огороде дома Марии? Есть ли на самом деле проклятие, и вернется ли школьница жить в дом?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

канал Украина Алексей Суханов Говорит Украина видео Говорить Україна телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade занялась необычным плаванием в Каталонии
Новости

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade занялась необычным плаванием в Каталонии
Стосується кожного: в ток-шоу – семейная драма, заложником которой стал ребенок
Анонсы на ТВ

Стосується кожного: в ток-шоу – семейная драма, заложником которой стал ребенок
Анастасия Приходько рассказала, как похудела на 20 кг спустя три месяца после родов
Новости

Анастасия Приходько рассказала, как похудела на 20 кг спустя три месяца после родов
Я все тебе докажу - 8 серия: смотреть онлайн от 03.08.2021
Сериалы

Я все тебе докажу - 8 серия: смотреть онлайн от 03.08.2021

Популярное на сайте

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Что нельзя делать на Ильин день

Что нельзя делать на Ильин день
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Популярное видео

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK