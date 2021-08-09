Говорит Украина: Дом с проклятием: кто убивает нашу семью? (эфир от 09.08.2021)

9 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Дом с проклятием: кто убивает нашу семью?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Учительница познакомилась с Марией 2 года назад, когда она пришла в первый класс. Незадолго до начала учебного года директор школы зашел в местный магазин, где продавщица попросила обратить внимание на девочку 8 лет, которая бегает по улице, но не ходит в школу. Директор сразу отправился по адресу девочки и, зайдя в ее дом, он ужаснулся. Отец уже чуть не висел в петле, а мать сидела, истекая кровью, которая лилась из уха, а между ними бегала 8-летняя девочка. Директор школы провел с родителями воспитательную работу и заставил отдать девочку на обучение.

Мария большую часть времени проводит у сестры Наталии. Она чувствует себя там в безопасности - ест, делает уроки, а вечером идет к родителям. Наталия живет отдельно и обеспокоена событиями, которые происходят в доме ее родителей. Она рассказала, что, когда ее семья была в городе, они жили хорошо, им хватало денег на все необходимое. Отец хорошо зарабатывал, мать нигде не работала, уделяла все время воспитанию детей. Но многодетная семья столкнулись с проблемой жилья. Им не хватало места. Поэтому 14 лет назад родители Наталии решили купить дом в селе на вырученные деньги от продажи квартиры. Сначала все было хорошо, но потом все пошло наперекосяк. Родители ссорились, их сын Эдуард попал за решетку за разбой, а когда вышел через 3,5 года, то сел младший брат Николай за кражи. Наталия не может иметь детей, и думает, что это также следствие проживания в «проклятом доме».

В студию придет отец Марии, где расскажет свою версию событий и кого подозревает в семейных неприятностях. Чья могила прямо на огороде дома Марии? Есть ли на самом деле проклятие, и вернется ли школьница жить в дом?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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