Світ навиворіт. Україна 2 сезон 7 випуск від 11.04.2025 дивитися онлайн

11.04.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна. 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна новий сезон від 11.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 7 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: Дмитро Комаров покаже життя на межі з фронтом! Команда проєкту вирушила на схід України, в міста Донеччини! Як живе тил у прифронтовому регіоні? В чому секрет сили людей, які живуть у десятках кілометрів від фронту і щодня стикаються з жахами війни? Дмитро Комаров відвідав Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ. В цьому випуску ви дізнаєтесь ексклюзивні секрети воєнного часу, побуваєте в особливому потязі, почуєте особисті історії українців, які прямують на схід, відчуєте запах воріт до фронту і з'ясуєте, що таке тил насправді! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 7 випуск від 11.04.2025.

7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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