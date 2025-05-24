Вік на Вік 4 випуск від 09.04.2025 дивитися онлайн

09.04.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск ігрового розважального шоу Вік на Вік 2025. 4 випуск шоу Вік на Вік 2025 від 09.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 4 випуску шоу Вік на Вік 2025: сьогодні перевірити різницю між поколіннями зголосилися акторки Віталіна Біблів і Катерина Файн, а ведучий шоу Фіма Константиновський супроводжуватиме їх протягом усіх раундів. Їм доведеться відповідати на запитання про покоління суперниці, впізнати музичний кліп за описом, розібратися в хронології виходу улюблених серіалів і впізнати девайси, які вони, можливо, бачать вперше в житті. Як Віталіна Біблів вболівала за свою суперницю й чому її допомога вилізла Катерині Файн боком? Який серіал вийшов на екрани першим: Венсдей, Гра в кальмара чи Останні з нас? Як учасницям довелося крутити бігуді та хто з них впорався краще? І чому у фіналі все вирішувало везіння? Дивіться онлайн шоу Вік на Вік 4 випуск від 09.04.2025.

4 випуск ігрового шоу Вік на Вік 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Вік на Вік дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.