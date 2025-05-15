єПитання 4 сезон 6 випуск від 08.04.2025 дивитися онлайн

15 травня 2025 19:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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єПитання 4 сезон 6 випуск від 08.04.2025 дивитися онлайн
єПитання 4 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 08.04.2025
Пресслужба Нового каналу

08.04.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск шоу єПитання 4 сезон. 6 випуск проєкту єПитання 4 сезон від 08.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску шоу єПитання 4 сезон: за перемогу в змаганні боротимуться команда героїнь проєкту Холостяк, до складу якої увійшли Анастасія Юзьвак, Інна Бєлєнь, Ксенія Щербач та Анастасія Анісімова, та команда героїнь проєкту Супермама, до складу якої увійшли Юлія Лущинська, Юлія Шолудько, Валерія В'юшин та Анастасія Скальницька. На них чекає п’ять раундів та фінальне завдання. Кому вдасться здобути перемогу? Дивіться онлайн шоу єПитання 4 сезон 6 випуск від 08.04.2025.

6 випуск шоу єПитання 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу єПитання дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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єПитання 4 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 08.04.2025

єПитання 4 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 08.04.2025
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