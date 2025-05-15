єПитання 4 сезон 6 випуск від 08.04.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску шоу єПитання 4 сезон: за перемогу в змаганні боротимуться команда героїнь проєкту Холостяк, до складу якої увійшли Анастасія Юзьвак, Інна Бєлєнь, Ксенія Щербач та Анастасія Анісімова, та команда героїнь проєкту Супермама, до складу якої увійшли Юлія Лущинська, Юлія Шолудько, Валерія В'юшин та Анастасія Скальницька. На них чекає п’ять раундів та фінальне завдання. Кому вдасться здобути перемогу? Дивіться онлайн шоу єПитання 4 сезон 6 випуск від 08.04.2025.
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