Один за всіх 19 сезон 5 випуск від 06.04.2025 дивитися онлайн

10 травня 2025 12:38 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Один за всіх 19 сезон 5 випуск від 06.04.2025 дивитися онлайн
Один за всіх 19 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 06.04.2025
Пресслужба каналу СТБ

06.04.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 19 сезону проєкту Один за всіх. 5 випуск проєкту Один за всіх 19 сезон від 06.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Один за всіх 19 сезон: замість обіймів сина останні півтора року Олена Тищук з Одеси отримує лише зачинені двері, крики й скандали. За словами зневіреної матері її колишній чоловік Руслан Гула викрав їхнього спільного сина й переховує його за 600 км від неї. Проте жінка не збирається припиняти свою боротьбу за Матвійчика й готова на все, щоб його повернути додому.

У студії проєкту Олена розповіла, що вона отримала рішення суду про повернення сина, проте будь-які її спроби побачитися з Матвієм завершуються поразками. Чому ж Руслан Гула запевняє, що він не забрав, а врятував сина від небезпеки? Руслан підступно викрав власного сина чи врятував його від обстрілів Одеси? Чи справді Матвій розповідав батькові про те, що його ображав вітчим? І яку приголомшливу таємницю він розповів психологині проєкту? Дивіться онлайн Один за всіх 19 сезон 5 випуск від 06.04.2025.

5 випуск проєкту Один за всіх 19 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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