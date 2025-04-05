МастерШеф 15 сезон 6 випуск від 05.04.2025 дивитися онлайн

5 квітня 2025 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 6 випуск від 05.04.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 05.04.2025
Пресслужба каналу СТБ

05.04.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 6 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 05.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів сезону чекають нові випробування! І цього тижня проєкт відвідають особливі гості! Їх успіх – результат наполегливої праці.  На кухню «МастерШеф» завітають українські олімпійські та паралімпійські чемпіони! Це 10 гостей, завдяки яким наш прапор здіймався на весь світ. Неабияка частина успіху для спортсменів – їх раціон. Тож яке кулінарне завдання чекатиме на аматорів? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 6 випуск від 05.04.2025.

6 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн 12 квітня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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