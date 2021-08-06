МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021) пресс-служба

7 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 10 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.