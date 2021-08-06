МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

6 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
пресс-служба

7 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 10 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 10 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» ножи скрестят звездные пары – MamaRika, ALYOSHA и Екатерина Тышкевич против Сергея Середы, Тараса Тополи и Валентина Томусяка. Для мужчин это состязание будет настоящим вызовом, ведь никто из них не может похвастаться кулинарными достижениями. Шоумен Сергей Середа и фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя знают о готовке лишь то, что этим занимаются их жены! Но может быть победа в первом конкурсе раскроет в них скрытый кулинарный талант?

10 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 07.08.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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