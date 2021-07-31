МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
31 июля 2021 00:50
Юлия Туренко
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
пресс-служба
31 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 9 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 9 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY
: На самой знаменитой кухне “МастерШеф” появятся новые звездные команды. На этот раз кулинарные отношения будут выяснять владельцы собак - Джамала, Олег Кензов и Дима Коляденко и хозяева кошек - Илона Гвоздева, Монро и Амадор Лопес! Как известно, судьи Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович заядлые собачники! Повлияет ли это на их объективность? И действительно ли, поклонник “МастерШеф” Дима Коляденко готовит так же вкусно, как об этом рассказывает?
9 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 31.07.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.