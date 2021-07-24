МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021) пресс-служба

24 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 8 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.