МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)

Смотрите в 8 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сойдутся легенды украинского шоу-бизнеса и молодые звезды. Команда Натальи Могилевской, Олега Скрипки и Павла Зиброва сразится против Дмитрия Кадная, Jerry Heil и Ivan Navi. Смогут ли легенды 90-х показать свое преимущество даже в кулинарном искусстве или же им придется дать дорогу молодым?
8 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 24.07.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.