МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)

24 июля 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)
пресс-служба

24 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 8 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 8 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сойдутся легенды украинского шоу-бизнеса и молодые звезды. Команда Натальи Могилевской, Олега Скрипки и Павла Зиброва сразится против Дмитрия Кадная, Jerry Heil и Ivan Navi. Смогут ли легенды 90-х показать свое преимущество даже в кулинарном искусстве или же им придется дать дорогу молодым?

8 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 24.07.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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