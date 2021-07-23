МастерШеф. CELEBRITY: легенды украинского шоу-бизнеса против молодых звезд интернета
Завтра, 24 июля, на кухне "МастерШеф. CELEBRITY" встретятся легенды шоу-бизнеса и молодые звезды интернета. Кто из них окажется талантливым поваром и почему в финальной битве команды сразятся не полным составом?
Эктор Хименес-Браво даже признается, что восхищен кулинарным талантом Дмитрия Кадная! Но спасет ли это команду синих? Почему Ivan Navi не примет участие в финальной битве, и смогут ли легенды 90-х показать свое превосходство даже в кулинарном искусстве – узнаем завтра в 21:00 на СТБ!
Напомним,