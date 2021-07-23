МастерШеф. CELEBRITY: легенды украинского шоу-бизнеса против молодых звезд интернета

23 июля 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: легенды украинского шоу-бизнеса против молодых звезд интернета
МастерШеф. CELEBRITY
пресс-служба

Завтра, 24 июля, на кухне "МастерШеф. CELEBRITY" встретятся легенды шоу-бизнеса и молодые звезды интернета. Кто из них окажется талантливым поваром и почему в финальной битве команды сразятся не полным составом?

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На известной кухне «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ в кулинарном поединке сойдутся суперзвезды украинского шоу-бизнеса и молодые знаменитости. Команда Натальи Могилевской, Олега Скрипки и Павла Зиброва будет соревноваться против Дмитрия Кадная, Jerry Heil и Ivan Navi.

Эктор Хименес-Браво даже признается, что восхищен кулинарным талантом Дмитрия Кадная! Но спасет ли это команду синих? Почему Ivan Navi не примет участие в финальной битве, и смогут ли легенды 90-х показать свое превосходство даже в кулинарном искусстве – узнаем завтра в 21:00 на СТБ!

Напомним,

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