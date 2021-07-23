МастерШеф. CELEBRITY: легенды украинского шоу-бизнеса против молодых звезд интернета Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф. CELEBRITY пресс-служба

Завтра, 24 июля, на кухне "МастерШеф. CELEBRITY" встретятся легенды шоу-бизнеса и молодые звезды интернета. Кто из них окажется талантливым поваром и почему в финальной битве команды сразятся не полным составом?