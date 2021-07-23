Анатолий Анатолич с женой признались, планируют ли четвертого ребенка

23 июля 2021 14:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анатолий Анатолич с женой признались, планируют ли четвертого ребенка
Ведущий Анатолий Анатолич
instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий Анатолий Анатолич приехал в роддом, чтобы забрать жену Юлу и новорожденного сына Нила домой.

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В эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Анатолий Анатолич с женой поделились своими эмоциями и рассказали, готовы ли стать родителями четвертый раз.

Популярный телеведущий вместе с дочерями Лолитой и Алисой приехали в роддом. Увидев семью, жена Анатолия Анатолича Юла не сдержала слез.

Я понимаю, что такие моменты больше никогда не повторятся в моей жизни. Это точно мой последний ребенок, не знаю, как у мужа (смеется). Поэтому я каждый миг сейчас переживаю, как последний, ведь дети так быстро растут, – поделилась жена Анатолия Анатолича Юла.

Анатолий Анатолич с женой и дочерьми / instagram.com/anatoliyanatolich
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Однако сам ведущий останавливаться на достигнутом не собирается и предполагает, что у Нила может быть младшая сестренка или братик.

На сегодня это наш последняя ребенок, а вот что будет дальше – посмотрим. Пока все внимание будем уделять нашим детям. Уже даже задумались о том, чтобы в августе поехать на отдых. Но точно не за границу, а где-то в Украине. Устроим первое путешествие малыша, – прокомментировал Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич с сыном / instagram.com/anatoliyanatolich
Напомним, 

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