Нина Матвиенко рассказала о старшем сыне, который ушел в монастырь

На съемочной площадке шоу «Співають всі!» на канале шоу «Співають всі!» Нина Матвиенко рассказала об укреплении организма, а также о своем старшем сыне Иване.

Певица Нина Матвиенко с супругом, художником Петром Гончаром воспитали троих детей – сыновей Ивана и Андрея, а также дочку Антонину.

По словам народной артистки, старший сын давно готовил родителей к тому, что собирается стать монахом – он ездил с группами и младшим братом в монастыри.

Когда старший сын что-то решил, то он идет до конца. Но, если бы отец и мать не дали благословения, то он бы не ушел в монастырь. Мы с отцом его благословили. Его вера сильна, и возможно, благодаря его молитвам, все у нас в семье хорошо, все живы и здоровы. К тому же, сын принимает участие в реставрации старинного храма. Я помогаю в возобновлении архитектурного памятника материально. Мы должны сохранить величие прошлого, чтобы сберечь душу, – рассказала Нина Матвиенко.

Певица Нина Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Также артистка поделилась секретом, что помогает ей укреплять организм и оставаться в добром духе. Оказывается, Нина Митрофановна пьет чесночную воду и медитирует – ей нравится слушать звуки воды.

Напомним,