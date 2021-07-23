Нина Матвиенко рассказала о старшем сыне, который ушел в монастырь

23 июля 2021 15:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Нина Матвиенко рассказала о старшем сыне, который ушел в монастырь
Певица Нина Матвиенко
пресс-служба канала Украина

На съемочной площадке шоу «Співають всі!» на канале шоу «Співають всі!» Нина Матвиенко рассказала об укреплении организма, а также о своем старшем сыне Иване.

Читайте такжеАнатолий Анатолич с женой признались, планируют ли четвертого ребенка
Певица Нина Матвиенко с супругом, художником Петром Гончаром воспитали троих детей – сыновей Ивана и Андрея, а также дочку Антонину. 

По словам народной артистки, старший сын давно готовил родителей к тому, что собирается стать монахом – он ездил с группами и младшим братом в монастыри.

Когда старший сын что-то решил, то он идет до конца. Но, если бы отец и мать не дали благословения, то он бы не ушел в монастырь. Мы с отцом его благословили. Его вера сильна, и возможно, благодаря его молитвам, все у нас в семье хорошо, все живы и здоровы. К тому же, сын принимает участие в реставрации старинного храма. Я помогаю в возобновлении архитектурного памятника материально. Мы должны сохранить величие прошлого, чтобы сберечь душу, – рассказала Нина Матвиенко.

Певица Нина Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko
Читайте такжеОрел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов сыграл в национальную турецкую игру
 Также артистка поделилась секретом, что помогает ей укреплять организм и оставаться в добром духе. Оказывается, Нина Митрофановна пьет чесночную воду и медитирует – ей нравится слушать звуки воды.

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети канал Украина Нина Матвиенко новости Співають всі шоу Співають всі

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов сыграл в национальную турецкую игру
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов сыграл в национальную турецкую игру
Анастасия Приходько впервые выступила со старшими детьми на большой сцене
Новости

Анастасия Приходько впервые выступила со старшими детьми на большой сцене
МастерШеф. CELEBRITY: легенды украинского шоу-бизнеса против молодых звезд интернета
Анонсы на ТВ

МастерШеф. CELEBRITY: легенды украинского шоу-бизнеса против молодых звезд интернета
Лига Смеха-8: актер Квартал-95 пополнил тренерский состав
Анонсы на ТВ

Лига Смеха-8: актер Квартал-95 пополнил тренерский состав

Популярное на сайте

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой

Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK