Нина Матвиенко обиделась на мужа в день их «золотой свадьбы»

4 апреля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Нина Матвиенко обиделась на мужа в день их «золотой свадьбы»
Певица Нина Матвиенко
социальная сеть Instagram

Певица Нина Матвиенко и художник Петр Гончар поженились в марте 1971 года. В этом году супруги отметили "золотую свадьбу".

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В интервью Кате Осадчей знаменитость призналась, что муж не запоминает все памятные события в их семье, поэтому и о 50-й годовщине свадьбы забыл. Ситуацию спасла дочь Нина.

Я така сердита була, що не нагадувала. Тому що кожного року я кажу в кого якого числа день народження з дітей, він нічого не пам’ятає! А цього разу думаю: «От хай сам згадає чи не згадає». Бо вже весь світ знає, а він – ні,
‒ делится Нина Митрофановна.

Супруг Нины Матвиенко Петр Гончар / социальная сеть Instagram

Дочь Нина Матвиенко подготовила огромный букет роз, чтобы отец поздравил маму с важной датой.

Він приносить 51 троянду. Такі красиві, що я просто забула. До сліз красиво було. Мені здається, що діти так давно чекали на цю вечерю та зустріч. Я бачила, як вони повернулися в дитинство. Не ми повернули своє молоде життя, а діти повернули нашу юність через себе,
‒ добавила звезда.

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Певица считает, что все годовщины нужно отмечать. Это важные события для всей семьи.

Напомним,

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