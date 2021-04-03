Беременная Даша Квиткова рассказала о поддержке Никиты Добрынина: Происходят разные процессы с организмом

3 апреля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Беременная Даша Квиткова рассказала о поддержке Никиты Добрынина: Происходят разные процессы с организмом
Даша Квиткова и Никита Добрынин
социальная сеть Instagram

Блогер Даша Квиткова все больше пишет на тему материнства в своем Instagram. И это неудивительно, ведь через 15 недель она впервые станет мамой.

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В этот раз знаменитость призналась, что никакие увлекательные проекты, никакая работа в мире, никакие другие обстоятельства не смогут сдвинуть с первого места семью. Такие приоритеты с самого детства закладывали в нее родители. Сейчас же она перенесла их в свою новую семью.

Квиткова поблагодарила супруга, что он проживает этот прекрасный период беременности вместе с ней, поддерживает и помогает.

Иногда мне кажется, что без своего мужа ‒ я бы просто не справилась. Чисто морально и по-девичьи. Когда тело меняется и растёт, происходят разные процессы с организмом и нервная система даёт местами сбой. Четко ощущаю, что означает быть «ЗАмужем».

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Девушка утверждает, что в их с Никитой семье нет места крикам, ругательствам и другим выбросам на нервной почте. Бывают ссоры, но они находят компромиссы.

Не без ссор, конечно, мы еще та взрывная и итальянская семейка, но у нас есть огромное уважение друг к другу, принятие, поддержка, понимание и большая любовь. Именно она созидатель всего, именно она спасёт мир. Любовь.

Напомним,

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