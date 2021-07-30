Говорит Украина: Школьная война против маминого короля (эфир от 30.07.2021)

30 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Школьная война против маминого короля.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : когда 9-летний сын Натальи - Эдуард - вернулся из школы, она ужаснулась от увиденного! Пока двое одноклассников били Эдуарда, учительница будто молча наблюдала.

Уже полгода Эдуард страдает от одноклассников и боится ходить в школу. Потому что ежедневно издевательства становятся более жестокими.

Из-за чего маленький Эдуард страдает от травли в школе со стороны учеников и даже учителей? Почему никто не может защитить мальчика? Кто виноват в том, что в школе разгорелась настоящая война и как ее остановить?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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