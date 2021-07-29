Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

29 июля 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
пресс-служба канала Украина

29 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Заморенный голодом: почему отец не кормил сына.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: шок в самом центре Киева. Карета скорой помощи доставляет в больницу 16-летнего школьника, которого якобы уморил голодом родной отец!

Парень с ростом 180 см весил всего 28 килограммов! Кроме того, что парень уже разучился глотать пищу и даже воду, все его тело было в синяках!

Где были другие родственники истерзанного голодом парня? Тайно ел колбасу? И как все объяснит обвинен отец?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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