Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

29 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Заморенный голодом: почему отец не кормил сына.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : шок в самом центре Киева. Карета скорой помощи доставляет в больницу 16-летнего школьника, которого якобы уморил голодом родной отец!

Парень с ростом 180 см весил всего 28 килограммов! Кроме того, что парень уже разучился глотать пищу и даже воду, все его тело было в синяках!

Где были другие родственники истерзанного голодом парня? Тайно ел колбасу? И как все объяснит обвинен отец?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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