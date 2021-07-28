Говорит Украина: Ищу мужа для невестки, чтобы стать бабушкой (эфир от 28.07.2021)

Говорит Украина: Ищу мужа для невестки, чтобы стать бабушкой (эфир от 28.07.2021)

28 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Ищу мужа для невестки, чтобы стать бабушкой.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Пять лет назад сын Светланы женился, а когда он уехал на заработки за границу, свекровь решила найти невестке еще одного мужа! Невестка поставила Светлане ультиматум: если не найдет нового мужа за три месяца, то оставит ее без внуков!

Какого нового мужа ищет Светлана для невестки? Как на это отреагировал ее муж? Кого выгоняли из дома? И кто был вынуждены покупать сарафан за 35 гривен?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.