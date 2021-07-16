МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Смотрите в 7 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сойдутся самые знаменитые танцоры и хореографы страны! Кулинарными талантами будут меряться команда девушек – Яна Заец, Юля Сахневич и Кристина Шишпор и команда парней – Женя Кот, Андрей Дикий и Дмитрий Дикусар. Кого из них захлестнет азарт, и чье блюдо покорит даже Эктора?
7 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 17.07.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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