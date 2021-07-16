МастерШеф. CELEBRITY: знаменитые танцоры страны приготовят фарш с помощью топора и пожарят котлету утюгом
Уже завтра, 17 июля, в 21:00 на кухне кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ соревноваться будут самые знаменитые танцоры страны. Сможет ли Женя Кот «перетанцевать» на кухне Юлию Сахневич?
Мужчины будут уверены, что они выиграют в этом состязании. Но куда же пропадет их уверенность, когда они услышат рецепт настоящего бургера. Да еще и попробуют приготовить фарш с помощью топора и пожарить котлету утюгом! Кто окажется сильнейшим кулинаром – узнаем завтра на СТБ!
Напомним,