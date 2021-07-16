МастерШеф. CELEBRITY: знаменитые танцоры страны приготовят фарш с помощью топора и пожарят котлету утюгом

Уже завтра, 17 июля, в 21:00 на кухне кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ соревноваться будут самые знаменитые танцоры страны. Сможет ли Женя Кот «перетанцевать» на кухне Юлию Сахневич?

Самые знаменитые танцоры Украины покажут, что талантливый человек – талантлив во всем! Истинных спортсменов не напугать даже конкурсами «МастерШеф». Популярные танцовщицы – Яна Заец, Кристина Шишпор и Юлия Сахневич – сразятся не на паркете, а на кухне с известными хореографами – Дмитрием Дикусаром , Андреем Диким и Евгением Котом.

Мужчины будут уверены, что они выиграют в этом состязании. Но куда же пропадет их уверенность, когда они услышат рецепт настоящего бургера. Да еще и попробуют приготовить фарш с помощью топора и пожарить котлету утюгом! Кто окажется сильнейшим кулинаром – узнаем завтра на СТБ!

Напомним,