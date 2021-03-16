Дмитрий Дикусар признался, как пережил развод с Аленой Шоптенко

Танцор Дмитрий Дикусар в очередной раз вспомнил брак с Аленой Шоптенко.

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко были одной из самых красивых и милых супружеских пар в украинском шоу-бизнесе. Однако их союз смог продержаться лишь три года.

С тех пор прошло более пяти лет, но даже сейчас Дмитрий вспоминает время, проведенное с Аленой, с теплом в душе. Более того, в своем недавнем интервью танцор признался, что разрыв этих отношений он пережил весьма болезненно.

В беседе с журналистами программы «ЖВЛ» Дикусар рассказал, что благодаря отношениям с Шоптенко он переоценил много вещей в своей жизни.

Танцор Дмитрий Дикусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

Для танцора это был ценный и неповторимый опыт в его жизни, поскольку он понял для себя главное – сначала нужно сделать счастливым себя.

Именно после расставания с Аленой я переоценил очень много вещей. И отношение к себе, и к женщине своей. Сначала надо сделать счастливым себя, - рассказал танцор. - Я слишком долго ставил кого-то выше себя в этих отношениях. В частности, Аленку. Мне казалось, что это правильно. Нет, не правильно.

Напомним,