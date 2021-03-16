Дмитрий Дикусар признался, как пережил развод с Аленой Шоптенко
Танцор Дмитрий Дикусар в очередной раз вспомнил брак с Аленой Шоптенко.
С тех пор прошло более пяти лет, но даже сейчас Дмитрий вспоминает время, проведенное с Аленой, с теплом в душе. Более того, в своем недавнем интервью танцор признался, что разрыв этих отношений он пережил весьма болезненно.
В беседе с журналистами программы «ЖВЛ» Дикусар рассказал, что благодаря отношениям с Шоптенко он переоценил много вещей в своей жизни.
Именно после расставания с Аленой я переоценил очень много вещей. И отношение к себе, и к женщине своей. Сначала надо сделать счастливым себя, - рассказал танцор. - Я слишком долго ставил кого-то выше себя в этих отношениях. В частности, Аленку. Мне казалось, что это правильно. Нет, не правильно.
Напомним,