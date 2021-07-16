Атмосферный ужастик – "Навстречу тьме: Школьный дух"

Просмотр фильмов – одно из тех занятий, которые отлично дополняют досуг в любое время года. Ведь с интересным кино всегда приятнее проводить дни и коротать вечера.

Поэтому вопрос, что посмотреть на выходные, да так, чтобы не потратить время впустую, а насладиться сюжетом и игрой актеров, всегда актуален. Традиционно одним из любимых жанров для множества зрителей являются ужасы . И один из них под названием «Навстречу тьме: Школьный дух» уже завтра, в 23:00, покажет канал НЛО TV. Чего ожидать от этого фильма и чем же он примечателен – рассказываем дальше.

«Навстречу тьме: Школьный дух» – это одиннадцатый полнометражный эпизод американского сериала ужасов, каждая из серий которого является отдельной историей. Согласно сюжету фильма, в конце первой недели учебного года – в субботу – группа старшеклассников приходит в школу на отработку. Все они совершили какие-то проступки и теперь должны отбыть наказание, которое для учеников придумывает заместитель директора и в то же время склонный к агрессии и употреблению алкоголя мистер Армстронг. Но во время отработки старшеклассников неожиданно начинает преследовать дух из старых школьных легенд. Кровавая расправа начинается в опустевшем на выходных здании школы, и остаться в живых становится одной из главных целей учеников.

Режиссером «Навстречу тьме: Школьный дух» стал Майк Ган. В своем творении он объединил отсылки к слэшерам (поджанр фильмов ужасов) 90-х годов, в числе которых «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», с глубиной характера хита 80-х «Клуб „Завтрак“» известного режиссера Джона Хьюза. Это позволило Майку сделать сюжет эпизода еще более динамичным, а также лучше раскрыть образ каждого персонажа.

Главных героев в фильме ожидаемо сыграли молодые актеры, среди которых Кори Фогельманис (Бретт), Энни Кью (Эрика), Джесси Кейс (Лиззи), Джулиан Воркс (Виктор) и Филип Лабес (Рассел). К слову, этим составом режиссер Майк Ган остался очень довольным, отметив, что каждый из актеров смог прочувствовать сценарий и сделать его полностью своим.

В общем-то, и сам Майк получил весьма лестные высказывания со стороны актеров. Например, Кори Фогельманис описывает режиссера как очень тихого, спокойного и собранного на протяжении всего процесса человека. И это при том, что сроки съемок фильма были весьма сжатыми. Да уж, согласимся, самообладание и сдержанность действительно красят человека.

К слову, фильм «Навстречу тьме: Школьный дух» снимался в трех разных локациях – двух высших школах и звуковой сцене. Задача творческой группы заключалась в том, чтобы создать впечатление, будто в кадре зритель видит одну и ту же школу. Как отмечает сам Майк Ган, в одном из учебных заведений во время сьемок продолжали идти уроки. Но несмотря на это, съемочной команде все-таки разрешили работать в коридоре, снимая ужасающие сцены с криками людей. Что ж, думаем, настоящим ученикам, которые слышали подобные звуки за дверями аудиторий, этот фильм ужасов напротив подарил много положительных эмоций.

Смотрите фильм «Навстречу тьме: Школьный дух» на канале НЛО TV уже в эту субботу, в 23:00. А в воскресенье в это же время канал НЛО TV покажет заключительный эпизод первого сезона сериала – «Навстречу тьме: Непорочная».