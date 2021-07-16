Атмосферный ужастик – "Навстречу тьме: Школьный дух"
Просмотр фильмов – одно из тех занятий, которые отлично дополняют досуг в любое время года. Ведь с интересным кино всегда приятнее проводить дни и коротать вечера.
«Навстречу тьме: Школьный дух» – это одиннадцатый полнометражный эпизод американского сериала ужасов, каждая из серий которого является отдельной историей. Согласно сюжету фильма, в конце первой недели учебного года – в субботу – группа старшеклассников приходит в школу на отработку. Все они совершили какие-то проступки и теперь должны отбыть наказание, которое для учеников придумывает заместитель директора и в то же время склонный к агрессии и употреблению алкоголя мистер Армстронг. Но во время отработки старшеклассников неожиданно начинает преследовать дух из старых школьных легенд. Кровавая расправа начинается в опустевшем на выходных здании школы, и остаться в живых становится одной из главных целей учеников.
Главных героев в фильме ожидаемо сыграли молодые актеры, среди которых Кори Фогельманис (Бретт), Энни Кью (Эрика), Джесси Кейс (Лиззи), Джулиан Воркс (Виктор) и Филип Лабес (Рассел). К слову, этим составом режиссер Майк Ган остался очень довольным, отметив, что каждый из актеров смог прочувствовать сценарий и сделать его полностью своим.
В общем-то, и сам Майк получил весьма лестные высказывания со стороны актеров. Например, Кори Фогельманис описывает режиссера как очень тихого, спокойного и собранного на протяжении всего процесса человека. И это при том, что сроки съемок фильма были весьма сжатыми. Да уж, согласимся, самообладание и сдержанность действительно красят человека.
Смотрите фильм «Навстречу тьме: Школьный дух» на канале НЛО TV уже в эту субботу, в 23:00. А в воскресенье в это же время канал НЛО TV покажет заключительный эпизод первого сезона сериала – «Навстречу тьме: Непорочная».