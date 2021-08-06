МастерШеф. CELEBRITY: звездные пары украинского шоу бизнеса выяснят кулинарные отношения

Ритм жизни звезд очень быстрый – съемки, репетиции, гастроли и переезды. В таком темпе крайне сложно выкроить хотя бы немного времени, чтобы побаловать себя и близких домашней едой.

Но кто же из знаменитостей готовит редко, но шедеврально? На кухне “МастерШеф. CELEBRITY” в эфире СТБ ножи скрестят звездные пары украинского шоу бизнеса и выяснят кулинарные отношения!

На знаменитой кухне “МастерШеф. CELEBRITY” в дуэли сразятся звездные супруги! Команда жен – MamaRika, ALYOSHA и Екатерина Тышкевич против команды мужей – Сергея Середы, Тараса Тополи и Валентина Томусяка. Для мужчин это состязание будет настоящим вызовом, ведь никто из них не может похвастаться кулинарными достижениями. Шоумен Сергей Середа и фронтмен группы “Антитела” Тарас Тополя знают о готовке лишь то, что этим занимаются их жены!

На самом деле, в нашей семье есть некая нотка соперничества. Я смотрела “МастерШеф”, и скажу, что мой Сережа не готовит абсолютно. Мне очень хотелось бы выбороть победу, получить пальму первенства! – признается MamaRika.

Раскроется ли у Сергея Середы скрытый кулинарный талант? И для кого проигрыш в конкурсе будет личным фиаско – узнаем завтра, 7 августа, в 21:00 на СТБ!