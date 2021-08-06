Интересные факты о фильме "Кикбоксер" с Ван Даммом

Эксклюзив 6 августа 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Интересные факты о фильме
Интересные факты о фильме "Кикбоксер" с Ван Даммом
пресс-служба канала 2+2

В субботу, 7 августа, канал 2+2 покажет сразу 3 части боевика Кикбоксер. В первом фильме трилогии главную роль сыграл голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм, который и сам 5 лет профессионально занимался кикбоксингом.

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Почему актер Жан-Клод Ван Дамм отказался участвовать в продолжении фильма и что осталось за кадром проекта, премьера которого состоялась 32 года назад, разузнал TV.UA.

1. Еще до начала съемочного процесса Ван Дамм прошел подготовку у Клода Гетца – тренера по карате. Все сцены с трюками ставили под его руководством.

2. В фильме Ван Дамм бьется по правилам смешанных единоборств – стиль Шотокан и тайский бокс.

3. Деннис Алексио, сыгравший роль Эрика Слоуана, и в реальной жизни занимается борьбой. Деннис – чемпион мира по кикбоксингу в полутяжелом и тяжелом весе. Одно время он даже работал в профессиональном боксе.

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4. Изначально на главную роль планировали взять Чака Норриса. Но в итоге бойца Курта Слоуна сыграл Жан-Клод Ван Дамм.

5. Ван Дамм отказался играть в продолжении фильма из-за участия в другом боевике – «Двойной удар», который вышел на экраны в 1991 году.

6. Во второй части «Кикбоксера» в качестве арены для поединков использовали одно из зданий Калифорнийского университета в городе Ирвайн. Большинство зрителей на боях – студенты этого университета.

7. «Кикбоксер-2» заканчивается зрелищной дракой со стеклом. Во время съемок этой сцены, чтобы не травмировать актеров, реквизиторы придумали использовать вместо стекла силиконовый лед.

Проведите эту субботу вместе с телеканалом 2+2 за просмотром легендарных боевиков: 14:10 – «Кикбоксер»; 16:05 – «Кикбоксер-2»; 17:55 – «Кикбоксер-3».

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